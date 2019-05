Un enojo del Bailando 2019 se trasladó a Los Ángeles de la Mañana y Ángel de Brito no sólo lo expuso en vivo, sino que la responsabilizó a su panelista, Lourdes Sánchez.

"Me dijo 'Tengo un problema con Lourdes Sánchez'. Sí, con vos, Lourdes, no te hagas la tonta. Laura Fidalgo no quiere venir a este programa por tu culpa. Le molestaron mucho las críticas tuyas, del otro día, y no quiere venir a que la maltrates", le dijo el conductor, mientras la bailarina ponía caras de sorpresa.

"Laura me criticó a mí y me mandó a estudiar clásico de nuevo. Yo dije que usó mal un término (de baile) en la devolución a Mora Godoy. Fue una crítica constructiva", justificó Lourdes. G-plus

Dispuesta a dar su versión del conflicto, Sánchez contestó: "Pero si yo no la critiqué. Ella me criticó a mí y me mandó a estudiar clásico de nuevo. Yo dije que usó mal un término (de baile) en la devolución a Mora Godoy. Fue una crítica constructiva, para que no cometa ese mismo error".

Buscando conciliar, agregó: "Yo quiero que venga, de verdad. Tengo la mejor con Laura, pero mi trabajo de panelista también es opinar de algo que vi en la pista y me pareció totalmente incorrecto lo que dijo".

Luego Karina Iavícoli acotó: "Me parecería un gesto de generosidad que la llames", dijo, logrando una rápida reacción de Lourdes: "¡Aguanta, Karina! ¿Qué la voy a llamar? ¡Llamala vos!".

Más sobre este tema Picante frase de Mora Godoy sobre Laura Fidalgo en el Súper Bailando: "Marcelo, ¿justo la ponés en el jurado?"

Sin embargo, tras el pedido de Ángel, accedió a enviarle un audio de WhatsApp para invitarla a LAM, además de aclarar, con picardía, los tantos: "Hola Laura, primero, decirte que estás hermosa. Me encanta cómo te estás lookeando en el BAR. Para mí sos la número uno del BAR y quiero que vengas a LAM. Yo no dije nada malo, solamente te corregí el tema del cambré, pero no dije nada más. Soy re buena. Te quiero", dijo Sánchez, con simpatía y dispuesta a ponerle fin a la polémica.