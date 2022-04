La reacción de Locho Loccisano cuando sus compañeros hablaron mal de él sin saber que estaba con ellos: "Tengo sentimientos"

Este martes los participantes de El hotel de los famosos volvieron a dividirse en equipos para competir entre ellos con el fin de determinar quiénes serán parte del staff y los huéspedes durante la semana, salvo Locho Loccisano que quedó confinado al personal de servicio.

Durante la prueba de habilidad, Locho pidió que gane el equipo de Alex Caniggia para no tener que lidiar de cerca con Chanchi Estévez, y tuvo una actitud más que honorable con Majo Martino, a la que ayudó a superar un obstáculo.

Ya en de vuelta en la habitación del staff, los participantes hablaron sobre la posible nominación de Locho en el “todos contra todos”, debido a que era la opción lógica debido a que es “el nuevo”.

Más sobre este tema Fuerte cruce de Majo Martino con Locho Loccisano en El Hotel de los Famosos: "¿Querés que nos matemos todos?"

ALEX CANIGGIA Y EL RESTO DEL STAFF ADELANTARON LA NOMINACIÓN DE LOCHO, CON ÉL PRESENTE

“¿Locho dónde está? ¿Hoy saca más votos de Cristina en La Matanza, no?”, preguntó Walter Queijeiro. “¡No, manzana! Eh, ustedes dos voten al virgo”, les dijo Alex a Silvina Luna y Majo Martino.

“Mirá, el virgo me ayudó mucho a mí”, dijo Majo, aunque ante la insistencia de Alex dijo “lo voy a votar, lo voy a votar”. “Si no estaba Locho, era re difícil”, reconoció Silvina Luna, sobre la poca cantidad de participantes originales que quedan en el hotel.

“Les puedo asegurar que a la que le habló fue a mí, y a mí me fue de re ayuda, o sea que no importa si resultó o no, pero digo que vino con la mejor el pibe”, agregó Majo. “Para mí, nos chuceó”, dijo Silvina Luna, en tanto que Alex la descalificó aduciendo que decía tonterías.

Más sobre este tema El llanto de Locho Loccisano, nuevo nominado de El Hotel de los Famosos: "Me angustia la situación"

Pero lo que ninguno de los famosos advirtió era que Locho estaba entre ellos, durmiendo en una cama, de la que se levantó para irse a caminar. “Estoy acostado y estoy escuchando y están diciendo ‘sí, hoy lo nominamos al virgo’. Hello, estoy aquí. Tengo sentimientos”, dijo, en un corte de edición.

“Estábamos acá y él estaba ahí. Lo matamos”, dijo Alex Caniggia. “Para mí no estaba antes, por eso pregunté dónde estaba. Bueno, ya está”, reconoció Walter.