En pleno disfrute de la temporada teatral al frente de Sugar, Laurita Fernández se convirtió en el blanco de duras críticas, luego de hablar en una nota radial de su balance como jurado del Bailando y ¿cuestionar? el formato del programa que la hizo conocida.

"Ella dice que no se pudo desarrollar en lo que mejor sabe, que es sobre baile. Cuando bailaba su mamá le ponía un 10. ¿Por qué ponés un 10, si a nivel técnico no estaba bien? Lo poco que habló de técnica dejó mucho que desear, no daba buenas devoluciones, no era constructiva y se equivocó muchas veces... Para mí, Laura quiere borrar su pasado, borrar todos los escándalos, borrar todas sus peleas", disparó Lourdes Sánchez en Los Ángeles de la Mañana, lapidaria con su colega.

"Mirar para otro lado seria ir en contra de mí misma. Yo estoy orgullosa de todo lo que hice, de todo lo que trabajé y de todos los trabajos que tuve desde que arranqué". G-plus

Al tanto de las críticas, la novia de Nicolás Cabré se vio en la necesidad de aclarar sus palabras, en Por si las Moscas: "Hablé de mi rol como jurado. No es que no sería jurado, nunca más en nada. Solo dije que en ese programa no sirvo, porque además de ser jurado y criticar una técnica, tenés que saber ir al frente. Siento que funciono más bailando... Ellos me dieron un montón, me di a conocer gracias al programa, pero lo disfrutaba más bailando".

Luego le respondió a Lourdes, ¿ninguneándola?: "Le deseo lo mejor. Leí por ahí que me estuvo criticando, pero no me voy a enganchar para nada... Es su opinión. Borrar (el pasado) sería como hacer oídos sordos a mucho trabajo, de muchos años, y a mucha formación también, no solo en el baile, en poder desenvolver... Mirar para otro lado seria ir en contra de mí misma. Yo estoy orgullosa de todo lo que hice, de todo lo que trabajé y de todos los trabajos que tuve desde que arranqué".