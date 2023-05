La reacción de Karina Mazzocco ante la posibilidad de que Jey Mammon la lleve a la Justicia tras su entrevista a Lucas Benvenuto: "No me ha llegado ninguna citación"

Luego de que se conociera que Jey Mammon le podría iniciar un juicio a ciertos medios que hablaron de la denuncia por abuso sexual que le inició Lucas Benvenuto, Karina Mazzocco (una de las conductoras que entrevistó al joven para A la tarde) rompió el silencio y se refirió a este tema.

“No me ha llegado ninguna citación, así que veremos. Pero está bien que busque Justicia. Todos necesitamos saber qué fue lo que pasó. Justo hoy hablábamos de que el tema quedó inconcluso. No puede quedar así”, comenzó diciendo Karina en una nota que dio a Socios del Espectáculo.

“De no aclararse qué pasó entre Jey y Lucas sería tremendo, una nueva falla de las autoridades que no investigaron lo suficiente cuando recibieron la denuncia de Benvenuto”, agregó, firme con su pensamiento.

"No me ha llegado ninguna citación, así que veremos. Pero está bien que busque Justicia. Todos necesitamos saber qué fue lo que pasó. Justo hoy hablábamos de que el tema quedó inconcluso. No puede quedar así". G-plus

“Es realmente muy triste toda esta situación. Todo quedó en un ‘ni’. Y esto es injusto también para nosotros, que estamos tratando de ver qué pasó, cómo sigue la vida de estos individuos de acá en adelante. Es desesperante”, continuó, muy movilizada.

"No lo vi, pero no me hago cargo de que mi nombre esté ahí barajado. No habló puntualmente de mí ni de mi programa. Si llega a suceder, trabajo en América y América respaldará la situación". G-plus

Y sobre la cifra millonaria que estaría en juego en la causa que encabezaría Jey, Mazzocco cerró: “No lo vi, pero no me hago cargo de que mi nombre esté ahí barajado. No habló puntualmente de mí ni de mi programa. Si llega a suceder, trabajo en América y América respaldará la situación”.

Más sobre este tema Ángel de Brito apuntó contra los famosos que apoyan a Jey Mammon

JEY MAMMON LE INCICIARÍA UN JUICIO A LOS MEDIOS TRAS LA DENUNCIA DE LUCAS BENVENUTO

Luego de que Jey Mammon haya estado en boca de varios medios después de la denuncia por abuso que le hizo Lucas Benvenuto, Ángel de Brito reveló detalles de la causa judicial que iniciaría el conductor contra muchos programas de televisión.

“La acción legal que iniciaría Jey es contra varios programas de este canal, entre los cuales estamos nosotros (LAM), el de Karina Mazzocco (A la tarde) y no sé si Intrusos porque acá no está mencionado. Me dicen que le va a iniciar un juicio a todos los que confirmaron en televisión que él es un pedófilo y un abusador sin tener pruebas”, comenzó diciendo el presentador del ciclo de América.

“Jey quiere una compensación económica de todos los periodistas que confirmaron cosas sin pruebas. Su intención es volver a la televisión”, agregó de Brito, sobre el futuro laboral de su colega.

"ME DICEN QUE JEY MAMMON LE VA A INICIAR UN JUICIO A TODOS LOS QUE CONFIRMARON EN TELEVISIÓN QUE ÉL ES UN PEDÓFILO Y UN ABUSADOR SIN TENER PRUEBAS". G-plus

“Por otro lado, Jey tiene testigos claves muy cercanos a Lucas, no se puede decir quiénes, que le darían la razón. Contra Benvenuto no va a ir en la Justicia, eso ya lo había aclarado”, cerró Ángel, contundente.