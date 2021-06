La reacción de Jujuy Jiménez ante el enojo de Cachete Sierra: "Si me lo llego a cruzar le voy a decir 'Cachete, ¿quién te crees que sos?'"

Este domingo, Cachete Sierra sorprendió cuando se mostró molesto a raíz de las declaraciones de Sofía Jujuy Jiménez en La Previa de La Academia (lunes a viernes a las 19 por Ciudad Magazine), donde reveló que el actor “le envió mensajes” por Instagram. Consultada al respecto, la modelo se mostró indignada con las palabras de su compañero de La Academia y aseguró que está “creído” y que lo hará saber en el momento en que se lo cruce.

Al inicio de su entrevista con el La Previa de La Academia, Jujuy hizo referencia a su supuesta buena onda con Cachete y Bautista Bello, su otro candidato. “¿Por qué habría que casarse con uno solo si una tiene el corazón generoso y buena onda?”, dijo la modelo antes de que los conductores le mostraran el video de Implacables con los dichos del cantante, mientras le señalaban que “No le gustó que hayas dicho que te envió un mensaje, como que se la bajaste mal”.

“‘Me la bajaste’ ¡Ah, pero pará un poco, Cachete! ¡Bajate un poco del pony, Cachete! ¡No cancherees! Para mí, se agandó Cachete porque, claro, lo venden como ‘el candidato’. Todos le tiran flores y de repente: ‘Pará Cachete, bajá un cambio’”, dijo Sofía. “Yo le diría que a mí los chicos de La Previa, que están laburando, están remando, me preguntan si tengo buena onda o si hay mensajitos… Además, tampoco dije qué me dijo en el mensaje, ni tampoco dije nada malo”, se defendió la modelo.

“La verdad es que, ahora, ya no tengo ganas de juntarme. Si cree soy una botona o algo así, me la baja peor todavía”, anunció Sofía Jujuy Jiménez. “Si me lo llego a cruzar le voy a decir ‘Cachete Sierra, ¿qué canchereás? ¿Quién te crees que sos? ¡Bajate ya del pony un segundito!”, concluyó.