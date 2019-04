La reacción de Jorge Rial luego de que Mirtha Legrand dijera que no quiere a su familia: "No los quiero..."

Al ver las imágenes del casamiento de Jorge Rial y Romina Pereiro, Marcela Tinayre no dudó en dar su filosa opinión de la pareja: “La verdad es que Romina es bellísima y encantadora persona. Que a él le dé un baño de bondad, me encantaría”.

Esa frase despertó la ira de Rial, quien salió al cruce con todo desde Twitter: “A mí me encantaría que le dé un baño de honestidad a su hijo @nachoviale, un productor todo servicio, y a su marido, recordado estafador con el banco Extrader. Y de paso, algo de humildad a su hija @ViaJuani”.

Consultada por la polémica de su hija y el periodista, Mirtha Legrand aseguró: “Rial nunca nos quiso, nunca me quiso a mí y nunca quiso a mi familia. Igual, no entro en polémicas”, y se negó a ahondar en el conflicto.

Al escuchar sus palabras en Intrusos, Jorge decidió responderle a la diva: “Yo no tengo por qué querer. En el ambiente no nos tenemos que querer, laburamos nada más, no somos familia. Es como que le pidas a todos los camioneros que se quieran entre ellos”.

“Compartimos un ámbito común, que es el medio, nada más. Después no hay que querernos o no querernos. No los quiero ni los dejo de querer. A Mirtha le tengo cariño como admirador y espectador, que es el cariño que le tenemos todos”, aseguró, corriendo de la polémica a Legrand.

Y continuó: “Con Mirtha no tengo ningún problema, lo único que dije son cosas reales pero no es con Mirtha. Pero tampoco es si nos queremos o no. A mí la verdad que no me quita el sueño si Mirtha me quiere. Y ella lo mismo conmigo. Hay un mito de que nos tenemos que querer todos en este ambiente. ¡No! No nos tenemos que querer, no tenemos que convivir, ni siquiera nos tenemos que saludar”.

“Está todo bien Mirtha. Ante usted, nada, es de los más importante de lo que dio la historia de los medios de comunicación en nuestro país”, cerró.

