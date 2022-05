La reacción de Imanol Rodríguez tras probar pulpo por primera vez en El Hotel de los Famosos

Si bien no es la primera vez que le toca estar en el grupo del staff en El Hotel de los Famosos, sin dudas, la tarea que le tocó realizar a Imanol Rodríguez fue de las más difíciles desde que entró al reality de eltrece.

El participante debió cocinar pulpo, uno de os exóticos platos que los huéspedes pudieron degustar, pese a la tremenda impresión que eso le provocó: “Yo no voy a comer eso de ninguna manera”.

“Prefiero ir a la H antes que comer eso. ¿En serio me estás pidiendo que me meta un pedazo de pulpo en la boca? No, no lo voy a probar”, agregó, dejando en claro que es capaz de quedar nominado antes que deleitarse con esta comida.

"Prefiero ir a la H antes que comer eso. ¿En serio me estás pidiendo que me meta un pedazo de pulpo en la boca?". G-plus

“¡Es un asco!”, fue lo último que atinó a decir, antes de ceder al pedido de sus compañeros y Juan (el cocinero del programa), comer un pedazo de pulpo y tratar de ir corriendo a tirarlo pese a que el resto de los concursantes intentaron evitarlo.

¡No le gustó nada!