La reacción de Flor de la Ve cuando le preguntaron si le molestaría cruzarse con Viviana Canosa: "El panelismo es así, nos pagan para opinar"

Desde que Florencia de la Ve se incorporó a A la tarde (América), opina sin filtro sobre los famosos que forman parte del mundo del espectáculo. Luego de haber fulminado a Patricio Giménez, volvió a apuntar muy fuerte contra Viviana Canosa.

En este contexto, la revista Paparazzi la fue a buscar a la salida del programa para consultarle cómo está hoy por hoy su truculenta relación con Viviana. ¿Y cómo reaccionaría si se cruzara con ella?

Fiel a su estilo, Flor contestó con sinceridad brutal. "¿Dónde me la voy a cruzar si no vivo cerca de ella? ¡Cómo me va a molestar encontrarla!", afirmó intentando desdramatizar la situación.

Acto seguido, explicó que hablar de los otros ahora es su trabajo y que cuando las cámaras se apagan se olvidó de lo que dijo al aire.

"El panelismo es así, nos pagan para opinar. Tenemos que hablar y cuando se termina el programa salimos y sigue la vida", sentenció.

