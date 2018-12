La reacción de los famosos por el viaje de Darthés a Brasil tras la denuncia por violación de Thelma Fardin

A ocho días de la denuncia pública de Thelma Fardin (26) a Juan Darthés (54) por violación, en el tiempo que ambos compartían gira de Patito Feo en Nicaragua, el actor hizo las valijas y partió rumbo a Brasil, país del que es oriundo.

Con total sigilo, esta mañana Darthés arribó a Rosario y desde allí voló con destino al país vecino, mientras la denuncia penal de Fardin continúa su curso.

Inmediatamente, la partida del actor generó una fuerte reacción en Twitter, red social en donde el repudio y el enojo no tardó en aflorar, por parte de actrices, conductores y periodistas.

Los primerons tweets de los famosos tras el viaje de Darthés a Brasil, en medio de la denuncia por violación:

Dolores Fonzi: Amanecer sabiendo que Juan Darthés se fue lo más campante a refugiarse a San Pablo. Salió en un avión desde Rosario hoy al amanecer. Y si se queda allí será muy difícil la extradición y la investigación. Gracias por todo patriarcado de mierda. Y buen día. #MiraComoNosPonemos.

Jorge Rial: Después de la medianoche @darthesjuan1 abandonó el país rumbo a Brasil. Lo hizo vía Rosario. Acá saludando antes de subir al avión. Todo se hace más difícil. ¿Irá a Nicaragua o se refugiará ahí?

Dalma Maradona: ¿Si una persona no es culpable no se fuga, o si?

Luis Novaresio: Hace momentos, Darthés despegaba del aeropuerto de Rosario con destino a Brasil.

Si una persona no es culpable no se fuga, o si? https://t.co/X9HDTWOEHV

Darthés se escapó a Brasil, un país que no extradita a sus ciudadanos (Darthés nació en Brasil), en caso de ser requerido por Argentina (Si hay una causa acá más adelante), Brasil no está obligado a extraditarlo, pero puede ser juzgado allá por el delito cometido acá.

Darthés se fue a Brasil. Se complica la investigación de Thelma Fardin. Cruces diplomáticos con Nicaragüa complejizan el tema. Brasil no tiene convenio de extradición pic.twitter.com/CCXSQZlRkq

Que alegría que Juan Darthés vea la final del bailando desde Brasil. Me lo imagino con protector solar y la caipiriña y me cuesta no vomitar el almuerzo.

Escapen mientras puedan.#SeVaACaer #NoNosCallamosMas