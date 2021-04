La reacción de los famosos tras el fallo a favor de la vuelta a las clases presenciales

Después de las opiniones encontradas que generó la suspensión de clases presenciales que busca ponerle un freno al avance del covid, el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, confirmó que habrá clases presenciales en la Ciudad de Buenos Aires.

En este contexto, algunos famosos se mostraron en contra del fallo y otros a favor. "Son mamá y papá peleando en la cocina mientras uno te dice hacé tal cosa y el otro te dice hacé tal otra", expresó Gonzalo Heredia en Twitter. Y Nacho Viale se mostró a favor: "¡Mañana hay clases presenciales en la Ciudad!".

Por su parte, Florencia Peña se expresó en contra de la presencialidad en las aulas durante la pandemia y comunicó la tajante decisión que tomó. "Mis hijos hace unos días que no van a la escuela. Y no van a ir a la escuela porque entiendo que estamos en un momento crítico; la salud está por encima de 10 días de Zoom. Un pequeño aporte para que a nadie le falte NUNCA una cama o un respirador", sentenció.

En la misma línea, Flavio Azzaro también le bajó el pulgar a la medida: "La mayoría no tiene idea de lo que hacen los chicos en el colegio y lo que les enseñan, quieren clases porque no se bancan a los hijos en las casas. Les dan la tablet para callarlos. Por eso quieren clases presenciales. No se los fuman. ¡Recién ahora valoran el laburo docente!".

Y Luciana Salazar fue una de las famosas que celebró la vuelta presencial a clases en la Ciudad. "Pedir por clases presenciales no es ser anti cuarentena. Incluso, el ministro (Nicolás) Trotta decía ayer que las aulas con protocolos eran un lugar de bajo nivel de contagio; no es una cuestión política. La educación es absolutamente esencial para el desarrollo infantil", sentenció.

Son mamá y papá peleando en la cocina mientras uno te dice hace tal cosa y el otro te dice hace tal otra. — Gonzalo Heredia. (@gonzaloherediao) April 18, 2021

Mis hijos hace unos días que no van a la escuela. Y no van a ir a la escuela, x que entiendo que estamos en un momento crítico y q la salud esta x encima de 10 días x zoom. Un pequeño aporte para q a nadie le falte NUNCA una cama o un respirador. — Florencia Peña (@Flor_de_P) April 19, 2021