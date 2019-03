En una entrevista con Nosotros a la mañana, Matías Morla sorprendió a todos con una revelación sobre la vida privada de Diego Maradona: “Tiene tres hijos en Cuba. Falta una charla mía con Diego pero él se va a hacer cargo de lo que se tenga que hacer cargo”, aseguró y la noticia se replicó en el mundo.

Diego Junior, hijo italiano de Maradona, a quien el Diez tardó 29 años en reconocer, le envió un mensaje de voz a Tomás Dente sobre el tema: “No sabía nada de eso pero yo mantengo lo que dije siempre: son mis hermanos y no tengo ningún problema en conocerlos y tener una relación con ellos. Si me informaran de esto, no tengo problema como siempre”.

Más tarde, Karina Iavícoli contó en Los Ángeles de la Mañana que se comunicó con Diego Jr y el joven le dijo: “Antes de salir a hablar, quiero hablar con mi papá”.

El clan Maradona revolucionado… una vez más.