La reacción de Débora Plager ante las críticas por su incorporación a "La Academia": "No pierdo credibilidad por hacer una pirueta en TV"

Ni bien Débora Plager confirmó que formará parte de La Academia, el nuevo reality de baile de ShowMatch (eltrece), la periodista comenzó a recibir sorpresivas críticas. Lejos de quedarse en el molde, les hizo frente.

"Me han preguntado si yo tengo miedo de perder mi credibilidad, pero mi credibilidad la pongo en juego cuando doy información, en mi trabajo como periodista, si entrevisto a alguien y no le hago una pregunta”, manifestó Débora. “Ahí pongo en juego mi credibilidad, no por hacer una pirueta en TV", aseguró en una entrevista con el programa de radio Agarrate Catalina (La Once Diez/Radio de la Ciudad).

Además, la periodista contó que espera que su participación en el reality contribuya a frenar con el prejuicio que enfrentan muchas mujeres que forman parte de la TV. “Es como si no pudiéramos mostrar el cuerpo o participar en cosas más descontracturadas. Las críticas son parte del juego", reflexionó.

"Es como si no pudiéramos mostrar el cuerpo o participar en cosas más descontracturadas. Las críticas son parte del juego" G-plus

Y se despidió remarcando que le gusta poder mostrar otra faceta de sí misma, no solo la que tiene que ver con su carrera periodística. "Hace como 7 años vienen hablando de mi destape hot... A mí marido le encanta sacar fotos y él es el que más me alienta. La verdad es que yo empecé al revés porque de chica me esforzaba por no mostrarme y resaltar que estudié, que hice una carrera, que me preparé. Pero ahora me gusta jugar con esa dualidad; con mi aspecto, mi imagen y también mi perfil profesional. Yo voy a hacerlo con absoluta convicción así que ya estamos ensayando con todo el equipo", concluyó.

¡Clarito!