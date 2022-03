La reacción de Dalma Maradona cuando le preguntaron por la separación de Gianinna y Daniel Osvaldo: "Si ella está bien, para mí ya está"

Luego de que Gianinna Maradona confirmara su separación de Daniel Osvaldo en enero pasado después de todas las versiones, teorías y especulaciones que surgieron en torno a la ruptura, Dalma (la hermana de la joven) se refirió dio que hablar con sus gestos al ser indagada sobre este tema.

Invitada a LAM, Ángel de Brito mantuvo un ida y vuelta con Dalma sobre el quiebre en el noviazgo de Gianina y Osvaldo.

Así fue la charla en vivo:

Ángel: -Gianinna se separó…

Dalma: -Sí.

Más sobre este tema Gianinna Maradona, tras anunciar su separación de Daniel Osvaldo: "La única obligación que tenemos es la de amar como se nos dé la gana"

A: -¿Cómo está?

D: -Bien, bien. No hablo mucho porque después me mata. Pero está bien y si ella está bien, para mí ya está. Está perfecto.

A: -Después de todo, está bien…

D: -Sí.

Más sobre este tema El video de Daniel Osvaldo infraganti y a los besos tras el triste posteo de Gianinna Maradona

A: -Bueno, salió ilesa que ya es bastante…

D: Sí… (se ríe). No es un tema mío y después me dice ‘te pedí que no digas nada’. En realidad, es un tema de ella y es verdad, yo no me puedo meter en su relación.