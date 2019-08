La reacción de Cinthia Fernández al enterarse en vivo de que Martín Baclini haría temporada en Carlos Paz

Un llamativo momento se vivió en la pista de ShowMatch. Marcelo Tinelli le preguntó en vivo a Martín Baclini sobre la posibilidad de hacer temporada teatral en Córdoba. "¿Es verdad que hay una empresa que le propuso hacer temporada en Carlos Paz?", le consultó el conductor al empresario, segundos antes de leer el voto secreto de Pampita.

"Hay rumores, pero yo no sé nada", respondió entre risas Baclini, al lado de Cinthia Fernández, quien no pudo ocultar su sorpresa. "¿A usted le gustaría que él hiciera temporada en Carlos Paz?", le preguntó Marcelo a la bailarina.

"¡¿Cómo es esto que yo no sé…?! Yo recién me estoy enterando, recién me entero", contestó Cinthia. "No le quise decir nada porque no está confirmado. Lo que pasa es que es en Carlos Paz y dije 'no le voy a contar nada hasta no firmar'", explicó Martín su decisión de no comentarle nada a Fernández.

