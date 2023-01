La reacción de China Suárez cuando le pidieron que muestre su anillo de compromiso con Rusherking

Luego de que surgieran fuertes rumores sobre el supuesto compromiso de Eugenia “la China” Suárez y Rusherking, versiones que comenzaron después de mostrarse con la misma alianza en las fotos que compartieron con sus seguidores, la actriz y cantante despejó todas las dudas.

Fiel usuaria a las redes sociales, la China respondió las consultas de los usuarios y dio que hablar con su contundente respuesta: “Foto del anillo de compromiso”, fue el pedido que le hicieron llegar a la joven.

Fue entonces que Eugenia contestó sin vueltas: “No estoy comprometida jeje”, atinó a decir, dejando en claro que –si bien su historia de amor con el músico sigue viento en popa- aún siguen sin dar un paso más en la relación.

Foto: Captura de Instagram Stories

Más sobre este tema China Suárez subió un video romántico con Rusherking con imágenes inéditas: "Con todo mi corazón"

CHINA SUÁREZ LE HIZO UNA TREMENDA DECLARACIÓN DE AMOR PÚBLICA A RUSHERKING

En una verdadera declaración de amor pública, China Suárez expresó sobre Rusherking: "Me enamoré de él porque luchó por un sueño que parecía imposible de alcanzar. Me enamoré de él por cómo lo quieren sus amigos. Me enamoré de él porque no es que no sienta miedo, sino porque avanza a pesar de él".

"Me enamoré de su forma de quererme, de su corazón y mirada nobles. Me enamoré porque no sé cómo lo hace, pero me abraza y sé que todo va a estar bien".

"Me enamoré porque me valora como madre, mujer y profesional. Me enamoré porque sabe acompañar, porque maneja kilómetros o se toma cuántos aviones sean necesarios para verme".

"ME ENAMORÉ PORQUE ME VALORA COMO MADRE, MUJER Y PROFESIONAL". G-plus

"Me enamoré porque me abraza y se funde en mi piel. No se conformen con menos nunca, nunca".



"Hoy te admiro y quiero más que ayer y te lo digo a vos, pero me gusta también compartir el orgullo que siento cuando me mandan estos videos. Sos grande arriba y abajo", le dedicó China a Rusher en Instagram.