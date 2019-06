En plenas vacaciones familiares en Brasil, Camila Cavallo (24) compartió una bella postal en Instagram, en la que posó sonriente con un vestido blanco veraniego, que contorneaba su silueta.

Automáticamente, la publicación se colmó de comentarios sugiriendo que la mujer de Mariano Martínez (40) estaría en la dulce espera, a menos de dos años de convertirse en mamá de Alma (1 año y 10 meses).

"Parece que tenés pancita", "¡Jodeme que estás embarazada! Me muero" y "Se ve la pancita", fueron tan sólo algunas de las voces virtuales que interpretaron la foto como el enunció encubierto de que venía otro bebé en camino. Sin embargo, eso no es así y la propia Camila se ocupó de echar por tierra la versión que nació en redes, con un video en Instagram Stories.

"En el último post que subí no me paran de decir 'se te ve la pancita', 'ya se te nota la pancita', que 'bla, bla, bla'. Chicos, no es un bebé, es puro morfi. Lamento romperles la ilusión", explicó la novia del actor, poniéndole a su desmentida una pincelada de humor.

