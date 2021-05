La reacción de Barby Silenzi cuando le preguntaron por Valeria Aquino: "No estoy peleada pero no quiero hablar de ella"

Barby Silenzi contó cómo es su relación con Karina “la Princesita” y Valeria Aquino, ex parejas del Polaco. La bailarina hizo una marcada diferencia respecto a cómo es su vínculo con cada una de ellas y cuando le consultaron por la mamá de Alma dijo: “No tengo relación la verdad, no me interesa hablar ni nada”.

En La Previa de La Academia, la diosa argumentó sobre sus conflictos con Aquino: “Ella contó una realidad que nunca fue. Antes había una relación, sí. No estoy peleada pero no quiero hablar de ella. Pasaron un montón de cosas y no voy a darle pie a cosas que ya pasaron”. Sin embargo, destacó que tiene gran afecto hacia su hija: “Almita es lo más, la amo”.

"Ella contó una realidad que nunca fue. Antes había una relación, sí". G-plus

En el caso de Karina, Silenzi confesó que sí tienen muy buena onda: “Con Karina la mejor, es muy genia, copada, buena onda, siempre que la crucé y tuvimos un momento para charlar, súper bien. Karina no se mete porque ella tiene su vida y no le gusta meterse en la vida de los demás”.

Más sobre este tema El divertido cruce de chicanas entre Barby Silenzi y El Polaco, tras la reconciliación: "Amor, salís horrible"

En la emisión de Ciudad Magazine, detalló que el Polaco tiene buena relación con Fran Delgado, con quien Barby tuvo a su hija mayor Elenita, así como también con las madres de sus hijas, Alma y Sol.