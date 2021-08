La reacción de la bailarina de Cachete Sierra cuando Tinelli le preguntó si están de novios: "Estamos saliendo, pero no hay título"

El mes pasado, Agustín "Cachete" Sierra y Fiorella Giménez se dieron un apasionado beso en La Academia y la versión de romance terminó confirmándose. Sin embargo, el actor y la bailarina le aclararon a Marcelo Tinelli que no son novios.

"¿No son novios, todavia? ¿Qué se necesita para ser novios?", le preguntó el conductor a Fiorella, quien respondió con contundencia: "Necesitamos conocernos más, nos conocemos hace poquito".

Acto seguido, Tinelli fue por Cachete: "¿Para usted es su novia?". Con una risa incómoda, Sierra contestó: "Estamos saliendo".

"Estamos saliendo, pero no hay título. Creo que nos tenemos que conocer mucho más. Hace un mes y medio que estamos saliendo. Estamos muy bien, realmente", dijo Fiorella. G-plus

De armas tomar, la bailarina fundamentó por qué con el actor aún no dieron un paso más en su romance, alusivo al rótulo: "Estamos saliendo, pero no hay título. Creo que nos tenemos que conocer mucho más. Hace un mes y medio que estamos saliendo, nada más. No pasa por el tiempo. Creo que estamos muy bien, realmente".

Coincidiendo con Fiorella Giménez, Agustín "Cachete" Sierra agregó: "Tiene razón. Nosotros sabíamos que después del beso o de mostrarnos en las redes juntos le iban a poner un título a la relación. No nos consideramos pareja, pero estamos juntos y estamos bien".

Más sobre este tema La celosa reacción de Agustín Sierra al ver una foto del ex de su bailarina Fiorella Giménez: "No sabía, pero yo no pregunto"

Agustín "Cachete" Sierra habló sin filtro del comienzo de su historia de amor con Fiorella Giménez

Luego de blanquear el incipiente romance con un beso en La Academia, Agustín "Cachete" Sierra dio detalles del comienzo de su historia de amor con su bailarina Fiorella Giménez.

"El primer beso fue en casa, en el lavadero después de sacar la ropa", comenzó diciendo el actor en una nota que dio para La Previa de La Academia (lunes a viernes a las 19 por Ciudad Magazine).

"Voy a ser muy sincero. Desde el día 1 que nos pusimos a ensayar ya hubo química, trabajamos la sensualidad, un montón de miradas, gestos. Y bailando te rozás mucho, hay miradas y es muy cercano todo. Tratamos de aguantarlo, de estar concentrados en lo que hacíamos, de no confundir las cosas y no se pudo. El primer paso lo dimos los dos de alguna manera. Yo me había regalado un par de veces y no sucedió", concluyó Cachete Sierra, poniéndole fin a la soltería y apostando al noviazgo con Fiorella Giménez.