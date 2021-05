La reacción de Ángel de Brito tras ver el descargo de Mar Tarrés: "Se tiene que dar cuenta que dijo una burrada"

Ángel de Brito habló de los polémicos dichos de Mar Tarrés luego que de esta se defendiera a través de sus redes sociales. La participante de La Academia aseguró que quería ponerse en pareja con “un judío con plata” y generó repudio. “Se tiene que dar cuenta que dijo una burrada”, dijo el periodista.

A través de sus redes sociales, la modelo se justificó y explicó sus palabras: “Decís la palabra judío y la gente se lo toma como que estás discriminando. Decir judíos con plata porque para mí era algo bien, un halago. Jamás mi intención fue discriminar, perdón si algún judío se sintió discriminado”.

"Se tiene que dar cuenta que dijo una burrada". G-plus

Tras escucharla, el conductor de Los ángeles de la mañana se mostró indignado y manifestó su descontento con la situación. “Yo no puedo creer, ahora entiendo la ignorancia de Mar Tarrés al respecto. Me parece que no logra comprender el peso de las palabras”, dijo De Brito.

Y continuó: “Aunque a ella no le importe lo que le digan en el caso de su obesidad, no quiero ofenderla tampoco, hay otra gente a la que sí le afecta que te traten de esa manera. Me parece que es parte de su ignorancia porque sigue replicando toda la estigmatización que se le criticó en la frase de anoche”.

Más sobre este tema El descargo de Mar Tarrés tras ser repudiada por decir 'judío con plata': "La gente se toma todo con mucha susceptibilidad"

Al finalizar, Ángel de Brito admitió que cree que Mar Tarrés, que trató aquienes la criticaron como gente susceptible, no lo dijo con malas intenciones. “Eso es lo que me parece que no logra entender. Yo insisto, no lo dijo con mala fé, lo dice de bruta”, cerró el periodista.