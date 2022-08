Ramiro Arias compartió una foto de Noelia Marzol enojada y ella reaccionó aún furiosa: "Voy a hacer lo mismo con vos"

En medio de su felicidad por su segundo embarazo con Ramiro Arias, Noelia Marzol se mostró fastidiosa con su marido.

¿Qué pasó? Él compartió a través de sus stories de Instagram una foto de ella enojada, tras haber tenido un acalorado ida y vuelta en su casa.

Lejos de aflojar y reírse de la actitud del padre de su hijo Donatello, Noelia replicó la imagen y dejó bien en claro que no le gustó que la mandara al frente.

FIRME RESPUESTA DE NOELIA MARZOL ANTE EL POSTEO DE SU MARIDO

"No me preocupo, me ocupo... De reciclar los 18 kilos de verdura y de hacer el pan casero. No me enojo...".

"Y no vale subir foto de enojo. Ahora voy a hacer lo mismo con vos", sentenció Noelia, contundente.