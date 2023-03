El radical cambio que hará Lucas Benvenuto tras denunciar a Jey Mammon: "Le recomendaron no ver televisión, redes sociales y apagar el teléfono"

Luego de varios días de intensos debates sobre la denuncia que le hizo Lucas Benvenuto a Jey Mammon por acoso, hecho que obligó al conductor a hacer su descargo en las redes sociales, Javier Moral (el abogado del joven) dio detalles sobre el estado anímico de su defendido.

"Lucas hace su vida y ahora tiene por recomendación no ver la televisión, apagar el teléfono, no ver las redes sociales, no hacer más videos ni TikToks hasta dentro de un tiempo que se pueda estabilizar”, expresó el letrado en un móvil que le dio a LAM.

Por otro lado, ante la pregunta de Mercedes Ninci sobre si su silencio tuvo que ver con algún tipo de impedimento legal, Moral despejó todas las dudas: “No hay ningún bozal legal, por lo menos que haya sido iniciado, ni hay medida cautelar para que no hable. Y además, sinceramente, es imposible decirle a Lucas que se calle. No porque sea desobediente, sino porque su verdad aflora y él la dice. Va a hacer su vida porque tiene su verdad”.

Por último, Yanina Latorre reveló que intercambió algunos mensajes con Benvenuto: “Ahora no está hablando con todos los periodistas. Yo estuve hablando el fin de semana con él, hablé un ratito el lunes, no me contestó nunca más”.

“Hoy lo saludé a Lucas, no por efectos periodísticos, sino porque quería saber cómo estaba con las palabras de Jey y ya no contestó. No es que está todo el día pendiente del celular o te contesta”, cerró Yanina, quien reemplazó a Ángel de Brito en la conducción por estar de vacaciones.

YANINA LATORRE FULMINÓ A JEY MAMMON Y DEFENDIÓ A LUCAS BENVENUTO

Fueron muchas las repercusiones que despertó Jey Mammon al decidir romper el silencio en un video que subió a sus redes y en el que se refiere a la denuncia por abuso que le hizo Lucas Benvenuto (causa que fue prescripta). Y en medio del análisis de las palabras del conductor, Yanina Latorre fue letal con su opinión en LAM.

“Quiero hacer hincapié en varios puntos. Hay dos momentos que Jey Mammon tiene en su descargo. Empieza muy angustiado, pero hay que aclarar que es actor. Por ejemplo, Marcela Tauro no le cree porque dice que es actor y lo puede actuar. Yo le creo la angustia y creo que debe estar destrozado”, comenzó diciendo Yanina, quien reemplazó a Ángel de Brito en la conducción por estar de vacaciones.

“Jey tiene la vida arruinada, pero no nos olvidemos que más arruinada la tiene Lucas. Él era un niño vulnerable”, agregó, dejando en claro que, si bien en presentador debe estar pasando por el peor momento de su vida, Lucas se llevó la peor parte con su historia de vida.

“Vimos el descargo de Jey en el video que dura siete minutos donde es muy puntual al hablar de fechas. Para mí, y lo digo como mujer y como madre, 14 y 16 años es lo mismo. Jey tenía 32 años. Estamos naturalizando y hay gente que salió a decir ‘bueno, no tenía 14, tenía 16 años’. ¡Chicos, tenía 16 años!”, cerró Yanina, sin filtro.