Quiénes fueron los participantes de El Hotel de los Famosos que no fueron invitados al cumpleaños de Locho

En Mañanísima (Ciudad Magazine, lunes a viernes 10 hs) pusieron imágenes del festejo al que asistieron Majo Martino, en medio de rumores de romance con el modelo, Walter Quejeiro, Lissa Vera, Silvina Luna, Matilda Blanco.

“No invitó a todos. Hay un grupo que se hicieron de los participantes del programa que entraron al repechaje en su momento como Matilda Blanco, Silvina Luna, el Pato Galván, Mónica Farro, Militta Bora”, contó Pampito en el ciclo de Carmen Barbieri.

QUIÉNES NO FUERON INVITADOS AL CUMPLEAÑOS DE LOCHO

Además de los integrantes de “La Familia”, como Martín Salwe, Chanchi Estévez, Sabrina Carballo y Emily Lucius, otros concursantes no les dieron participación en el festejo.

“De ese grupo Locho los invitó a todos, menos a Militta porque en su momento ella salió a hablar pestes de él, como que no le creía el ataque de pánico”, aseguró el periodista.

“Me preguntaban mucho si lo había invitado a Alexander, pero me dijeron que con él está todo bien, pero no fue invitado al cumpleaños porque no se la fuman a Melody. Por ella no lo invitaron”, contó. ¡Picante!