Melody Luz es una de las 14 participantes de El Hotel de los Famosos, que conducen Pampita y Chino Leunis por el trece. La joven de 24 años brilla y sorprende a los televidentes con su sensualidad y actitud para afrontar la competencia. Pasó de romperla en el Bailando a dar mucho que hablar en el reality de los famosos. , que conducenpor el treceLa joven de 24 años brilla y sorprende a los televidentes con suPasó de romperla en el Bailando a dar mucho que hablar en el reality de los famosos.

QUIÉN ES MELODY LUZ, LA BAILARINA DE EL HOTEL DE LOS FAMOSOS

Melody tiene 24 años, es bailarina y se hizo conocida cuando participó del Bailando, en donde fue la partenaire de Cucho Parisi, cantante de Los Auténticos Decadentes.

Con apenas dos años empezó a bailar en una escuela de su barrio. “Cuando bailo no me pienso, soy carne y a la vez espíritu, y me siento plena -confiesa-. Bailar es libertad, expresión, y es encontrarme con mi esencia”, dijo tiempo atrás.

Cucho y Melody en el Bailando. Foto: Twitter.

MELODY LUZ ACUSÓ AL TUCU LÓPEZ POR "VIOLENCIA PSICOLÓGICA"

Cuando quedó eliminada del Bailando, Melody confesó que tuvo una relación con Luis "El Tucu" López en 2019 y reveló que la pasó mal ya que sufrió “violencia psicológica y manipulación”.

“Cuando me enteré que el Tucu estaba con Jimena (Barón) me daban ganas de decirle a ella: ‘Amor, salí de ahí’...”, dijo por entonces Melody Luz. Cuando me enteré que el Tucu estaba con Jimena (Barón) me daban ganas de decirle a ella: ‘Amor, salí de ahí’" G-plus En La Previa de La Academia, dio detalles de su noviazgo con el Tucu, actual pareja de Sabrina Rojas: “Fue hace mucho. Estuve en Sex (el espectáculo de José María Muscari) desde el principio, el 2019. Estuvimos muy poco tiempo. Pero ese poco tiempo que estuvimos la pasé mal”. En esa misma entrevista, además de acusarlo de infiel, Melody fue más allá con el Tucu: “¿Saben que no quiero? Que se hable de mí por él. Yo soy más que esa breve relación. La pasé mal porque hubo mucha violencia psicológica”. "Cuando una está, no voy a decir enamorada, pero estaba enganchada, hay cosas que te cuesta ver o que dejás pasar” G-plus “Es grave. Pero bueno me estoy sincerando. Hubo manipulación y celos”, dijo Luz. “Todo estaba muy a la vista y cuando una, no voy a decir enamorada, pero estaba enganchada, hay cosas que te cuesta ver o que dejás pasar”. "Soy una persona que cuando me hacés mal paso a ignorarte completamente. Al principio estaba con rencor y no le podía hablar" G-plus Por último, Luz reveló cómo siguió la relación tras romper con López: “Seguimos siendo compañeros de Sex. Soy una persona que cuando me hacés mal paso a ignorarte completamente. No hablé con él, ni en pedo... Al principio estaba con rencor y no le podía hablar, pero este año le decía: ‘Hola, todo bien...’. Ya es una vida pasada para mí”.

Melody Luz, la más sensual de El Hotel de los Famosos. Foto: Instagram.

MELODY LUZ Y SU NOVIAZGO CON AGUSTÍN "CACHETE" SIERRA

Durante la entrevista, Melody confesó su breve romance con Agustín "Cachete" Sierra, con quien también trabajaba en Sex. “Estuve con Cachete pero nunca llegamos a ser novios. Fue mucho después de haber estado con el Tucu. Él sí estaba celoso cuando no pasaba nada". "A Cachete lo quiero muchísimo. Tucu estaba celoso de él, pero en ese momento no pasaba nada" G-plus "A Cachete lo quiero muchísimo. Es una persona humilde y súper respetuosa”, agregó Luz.

MELODY LUZ MUESTRA SU LADO MÁS SENSUAL EN EL HOTEL DE LOS FAMOSOS

Ahora en el reality sorprende a más de uno por su sencillez y su extrema sensualidad. Es que no solo se muestra muy simpática y extrovertida sino que además tiene un juego de seducción con Santiago Albornoz, uno de los cocineros de El Hotel de los Famosos y pasó una noche muy sensual con Alex Caniggia en el "desafío de los huéspedes".

Hace unos días, Melody contó que llevó herramientas sexuales: “Me traje un juguete, uno solo, y un lubricante”.

LA PICANTE HISTORIA ENTRE MELODY LUZ Y EL COCINERO DE EL HOTEL DE LOS FAMOSOS

Melody y el cocinero se sacaron chispas en un ida y vuelta picante que comenzó cuando Santiago Albornoz le pasó el hielo a la bailarina y le dijo “frío, frío”, “como vos”, le retrucó la participante. Del Azar no se hizo cargo: “No, yo no soy frío. Me enamoré”.

“Qué difícil. Porque me calentás mucho. No es que vamos a otra cosa, me calentás… Mucho” G-plus