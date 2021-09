¿Quién es Francisco Benítez, el ganador de La Voz?: su increíble historia de superación

Francisco Benítez (22), un talentoso joven cordobés, se consagró campeón de la última edición de La Voz Argentina (Telefe) gracias al voto del público. Detrás del ganador, hay una historia de superación y resiliencia que merece ser contada.

Ni bien ganó, el cantante se refirió con ternura a Luz Gaggi, que también llegó a la final, y contó que se sentía tan contento como sorprendido por su victoria.

"No puedo creer, sinceramente no lo puedo creer. La verdad, no me esperaba esto. No quiero que se olviden de Luz, que es una grosa”, expresó en diálogo con Marcelo Polino en La Voz del Embajador.

Aunque el joven tiene tardamudez desde los seis años, cuando canta no tartamudea. Por eso, tiene una relación súper especial con la música; siempre fue su mayor refugio.

"He sido el chico con problemas siempre, he sufrido mucho el no animarme a hablar en público. No salía de mi casa, no quería hablar con nadie, he estado solo en mi pieza y llegó un punto en el que no quería estar más en este mundo. Hasta que un día, por cosas del destino, conocí a mi novia Rocío y fue ella quien me impulsó a que no me quede atrás. Cantar me hace ser otra persona”, contó el joven que formó parte del team de Soledad Pastorutti.

Su novia, emocionada y orgullosa del logro de su amor, lo felicitó en las redes y se refirió a los momentos más dolorosos que ambos enfrentaron juntos.

"Dios es grande. Después de tanto dolor, hoy te está premiando de la manera más hermosa. Te lo súper merecés, mi amor. Esto y mucho más, por la persona y artista increíble que sos", le dedicó.

¡Lo bueno llega!