Quién es Delfina, la hija de Fernando Burlando que acompaña de cerca a los padres de Fernando Báez Sosa.

Fernando Burlando es el defensor de los padres de Fernando Báez Sosa, quien fue asesinado por un grupo de rugbiers en enero de 2020. Ni bien comenzó el juicio contra los acusados, se supo que una de las hijas de él, Delfina, acompaña incondicionalmente a Delfino y Graciela Sosa.

Es importante destacar que Delfina, al igual que su papá, es abogada. Y que, desde hace años, trabaja en su estudio jurídico. Además, es modelo y también fue cantante de dos bandas de cumbia.

Delfina, que se muestra firme junto a los padres de Fernando en las audiencias, estudió Abogacía en la Universidad Nacional de La Plata y cursó la Maestría y especialización en Derecho Penal en la Universidad de San Andrés.

Trabaja con su padre desde 2017 mientras le da rienda suelta a su carrera artística. De hecho, fue parte de un musical en la Avenida Corrientes y lideró dos bandas de cumbia, Los del código y Grupo corazones.

DELFINA REVELÓ SI FERNANDO BURLANDO ES CELOSO

Delfina habló a fondo de la relación con Fernando.

"Mi papá siempre fue un papá celoso, pero no al punto de influir en mi vida. En ciertas cuestiones no se mete, me deja ser y vivir mi experiencia", cerró Delfi, que trabaja en el estudio de abogados de Fernando y de vez en cuando modela.