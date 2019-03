Con la facilidad de las redes sociales y las aplicaciones de mensajerías que permiten hablar con varias personas a la vez, cada vez más gente recurre a los famosos grupos de WhatsApp para estar en contacto con compañeros de trabajo, amigos, familiares y papás de los compañeritos de colegio de sus hijos.

Y si bien en muchos casos suele servir como un buen método para que todos esten al tanto de las novedades, para otros puede ser el punto de partida de una queja. Así lo dejó en clara Zaira Nara (30) al exponer su propia experiencia con el chat que comparte con las mamás de los amiguitos de Malaika (2), la hija que tiene con Jakob von Plessen (38).

"Para mí está mal esto de que sea "el chat de las mamis". Chicas, basta... ¿por qué 'de mamis'? Que agreguen al grupo a las mamis y a los papis, porque hay un montón de chicos que no tienen mamá y en ese chat también tienen que estar los papás". G-plus

"Como Mali iba al jardín en el momento en el que yo estoy acá haciendo el programa, lo agregué a Jakob al grupo de mamis de WhatsApp. Así que era el único papi en el grupo de mamis, decí que él estaba chocho. Espero que las mamás no se hayan 'baboseado' con mi marido", comenzó diciendo la conductora de Morfi, todos a la mesa, con humor.

"Basta de que la mamá se tenga que encargar de todo. Es una queja. ¿Sabés qué pasa? Los maridos no se enteran ni de la viandita, ni de la remera que hay que llevar, ni de la tijera. ¡Me tienen harta!". G-plus

¿Clarito?