La queja de Estefi Barerdi sobre la noche de amor de Coti y el Conejo en Gran Hermano: "Me dio asquito que estuvieron en el sillón"

Estefi Berardi habló en Mañanísima (lunes a viernes 10 hs. por Ciudad Magazine) de la noche de pasión de Coti Romero y Alexis ‘el Conejo’ de Gran Hermano.

“Me dio un poco de asquito que estuvieron en el sillón donde se sientan los otros, seguro no pasaron alcohol”, comentó la panelista.

Luego, Estefi explicó: “Tocaron el sillón, si mancharon algo otro se sienta arriba, un asco. Me encanta que la gente se ame pero eso no me gusta”.

Más sobre este tema Coti le confesó a Julieta que tuvo relaciones con Alexis en Gran Hermano: "Con las cámaras y todo, igual lo logró"

ESTEFI BERARDI HABLÓ DE UNA DE LOS PERMITIDOS DE GRAN HERMANO

Estefi Berardi contó en Mañanísima cómo los participantes de Gran Hermano tienen que dar el consentimiento para tener relaciones.

"Gran Hermano me dice que cuando se acuestan pueden sacarse el micrófono y dejarlo al costado o arriba", reveló la panelista de Ciudad Magazine.