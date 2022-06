Qué pasó entre Emily Lucius y Martín Salwe fuera de El Hotel de los Famosos: "Ella se refugió en él"

Por más que Emily Lucius (32) quedó eliminada de El Hotel de los Famosos, su noviazgo con Martín Salwe (24) continúa todavía en la vida real una vez concluidas las grabaciones del programa que conduce Pampita.

"Emily y Martín siguen en pareja fuera del hotel", afirmó Pampito.

Luego, el panelista de Mañanísima explicó: "De hecho, Emily se ha refugiado mucho en Martín en este momento tan malo y feo que está pasando".

Más sobre este tema Pampito defendió a Emily Lucius, criticada por su pedido de disculpas a Locho: "Nada les viene bien"

Por último, Pampito detalló cómo es el vínculo de Belu Lucius con su hermana menor: "Además de refugiarse en su familia, claramente en su hermana, Emily Lucius buscó contención en los brazos de Martín Salwe".

LA ANGUSTIA DE EMILY LUCIUS TRAS PARTICIPAR DE EL HOTEL DE LOS FAMOSOS

Las repercusiones negativas del paso de Emily Lucius por El Hotel de los Famosos afectaron el ánimo de la influencer, según contó Estefi Berardi en Mañanísima.

Más sobre este tema Martín Salwe y Emily Lucius tuvieron su boda en El Hotel de los Famosos: "Que este amor dure muchos años"

"No quiere ir a ningún programa. No rompió ningún contrato con Boxfish, sino que habló con la productora y le dijo que no quiere cumplir con esa regla porque se siente muy mal", comentó la panelista.

De esta manera, Emily Lucius logró el aval de la productora de evitar la prensa porque Pampito argumentó que ella "la está pasando muy mal" ya no se siente "parte del medio de la tele" sino que quiere "volver a las redes sociales".