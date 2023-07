Por qué Fernando Burlando no defenderá a Jey Mammon en sus juicios a Ángel de Brito y Lucas Benvenuto

Luego de que se conozca que Jey Mammon llevará adelante el juicio contra Ángel de Brito, como a Lucas Benvenuto, por calumnias e injurias en Socios del espectáculo hablaron de por qué el mediático abogado no estaría defendiendo al conductor de La Peña de Morfi.

“Fernando Burlando dejó de representar a Jey Mammon en lo que hace a los juicios que llevará adelante porque las mediaciones han fracasado”, contó Rodrigo Lussich.

“No han llegado a buen puerto, por lo tanto se iniciarán acciones legales”, señaló, dando su visión sobre los motivos que llevaron al marido de Barby Franco a tomar la decisión.

RODRIGO LUSSICH CONTÓ POR QUÉ FERNANDO BURLANDO NO DEFENDERÁ A JEY MAMMON

“Burlando no va a representar a Jey en la cuestión de juicios a periodistas, sobre todo, y esto es una opinión personal, no tiene ganas de estar metido en juicios a periodistas con los cuales trabaja en lo cotidiano”, opinó.

"Burlando no tiene ganas de estar metido en juicios a periodistas con los cuales trabaja en lo cotidiano". G-plus

“Tiene que intercambiar información, reportajes y tal vez es una situación incómoda para Burlando. Es otro abogado el que llevará adelante las acciones legales”, marcó el animador, sobre la representación legal del humorista que quedó en manos de Baños & Asociados.

“Es para algunos periodistas en particular, se había dicho que con Ángel de Brito había fracasado la mediación y ya Jey iniciaba acciones y contra Lucas Benvenuto, que es muy particular porque no lo logran notificar porque no hay domicilio en la causa que se le quiere iniciar”, completó.

