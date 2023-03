Qué dijo Daniela Celis del llanto de Julieta Poggio tras recibir su mensaje en Gran Hermano: "Yo también me quebré"

El jueves por la noche, Daniela Celis "ingresó" a la casa de Gran Hermano a través de la pantalla para enviarles un cariñoso mensaje a Julieta Poggio y Romina Uhrig, sus amigas adentro del reality. Lo que no imaginó "Pestañela" fue que Juli rompería en llanto.

"Dani, ¿cómo viviste la emoción de las chicas? Tu mensaje fue el más amoroso, porque las otras qué mala leche", le preguntó Georgina Barbarossa a la exparticipante, contrastando sus lindas palabras con las de Coti Romero y Juliana Díaz, que criticaron duro a sus excompañeras.

Más sobre este tema Julieta Poggio se calentó en Gran Hermano por la letal crítica de Juliana: "Yo no me muerdo la lengua con nada"

Aún conmovida por las lágrimas de Poggio, Celis respondió en A la Barbarossa: "No me esperaba que Ju se quiebre. Realmente, me quebré también. Hay una conexión con ella".

"Y para la gente que piensa que es juego, yo sé que cuando ella salga de la casa vamos a ser grandes amigas. La estoy esperando, para recibirla", agregó Daniela.

"No me esperaba que Ju se quiebre. Realmente, me quebré también. Hay una conexión con ella. yo sé que cuando ella salga vamos a ser grandes amigas". G-plus

Destacando los puntos nobles de Julieta, Daniela continuó: "Ella es una chica muy genuina. Es muy sensible y está ahí hace mucho tiempo. Es chica. Y están todos muy estresados, muy agotados. Ju recibe gritos sobre el novio. Todo eso influye".

Escuchando a Daniela desde el móvil, Lucila "La Tora" Villar apuntó: "Yo creo que la amistad entre ellas es sincera". Sensibilizada, Daniela concluyó: "Se me pone la piel de gallina".

Más sobre este tema Filosos dardos de Coti a Julieta y Romina a través de un video que pasaron en Gran Hermano: "Parece que no me pudieron soltar adentro de la casa"

EL MENSAJE DE DANIELA QUE EMOCIONÓ A JULIETA POGGIO EN GRAN HERMANO

"Hola a todos. Chicos, ¿cómo están? Primero, los quiero felicitar por estas instancias finales a la que llegaron. Realmente, hicieron un camino súper largo, y no se olviden de que el premio mayor ya fue entrar a la casa de Gran Hermano. Así que quédense con eso", comenzó diciendo Daniela.

"Y les quiero mandar un saludo muy especial a Romi y a Juli, que las extraño con todo mi corazón y las estoy esperando acá afuera para darles un fuerte abrazo", continuó Pestañela, emocionando a Poggio hasta las lágrimas.

"No se olviden que los sueños siempre se cumplen. No dejen de soñar y nunca pierdan su esencia, que es lo mejor que pueden tener, que es ser ustedes mismas ahí adentro. Los amo a todos y éxitos para la final", concluyó Daniela, muy cariñosa con sus excompañeros.