Por qué demoraron a L-Gante al llegar a Chile: la explicación de su abogado

Una transmisión en vivo de L-Gante por Instagram alertó sobre sus dificultades para ingresar a Chile, algo que para Alejandro Cipolla fue un exceso de parte de las autoridades migratorias trasandinas.

"Estuvo demorado como una hora por un control exhaustivo por parte de las autoridades policiales de migraciones de Chile", arrancó explicando el abogado del cantante de la cumbia 420 a Ciudad.

Indignado por el procedimiento al que la Policía de Investigaciones de Chile sometió al joven artista, el letrado se quejó: "Me parece que fue de un modo demasiado exagerado".

Más sobre este tema El representante de L-Gante revela qué pasó en el aeropuerto de Chile: "La Policía dijo 'a estos villeros no hay que dejarlos ingresar así nomás'"

Al final, Alejandro Cipolla descartó que L-Gante haya quedado detenido en Santiago producto de la pesquisa o por sus antecedentes: "Por suerte ya está en el hotel, no se le encontró que tuviera algún tipo de restricciones, ni nada indebido en su equipaje".

L-GANTE PROTESTÓ TRAS SER DEMORADO EN EL AEROPUERTO DE SANTIAGO DE CHILE

El miércoles por la mañana, L-Gante sorprendió al hacer público su incidente con las autoridades migratorias chilenas.

"No me dejaron entrar acá... No sean malos. No traje nada ahí, tranquilos", protestó sentado dentro del aeropuerto internacional de Santiago de Chile.

Más sobre este tema L-Gante fue demorado en el aeropuerto de Chile y realizó un fuerte descargo: "No me dejaron entrar"

Horas más tarde, L-Gante posteó un video a bordo de un auto junto a Maxi El Brother, su representante y ya liberado tranquilizó: "Estamos en Chile".