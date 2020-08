Qué decían los furiosos mensajes de audio de Nicole Neumann a Mica Viciconte: "Le dijo que es una hipócrita"

El escandaloso conflicto de Nicole Neumann con Fabián Cubero y Mica Viciconte atraviesa su peor momento luego de que la top, de sus hijas y su empleada doméstica dieran positivo de coronavirus.

Segura de que Cubero y Mica fueron los responsables de que en El Show del Problema, donde Viciconte es panelista, contaran que su hija Indiana había resultado contagiada, decidió comunicarse con la actual de su exmarido.

Así lo contó Yanina Latorre en Los Ángeles de la Mañana: “Nicole se enojó cuando salió a la luz el diagnóstico de la hija. Como Cubero no le responde, le mandó un audio a Mica para pedirle que por favor lo haga entrar en razón a Fabián de que ella estaba sola con las tres chicas”.

Yanina: "Le pidió que lo hiciera entrar en razón a Fabián de que por lo menos fuera a la puerta de la casa para llevarle una bolsa de comida" G-plus

“Le pidió que no cuente más cosas de la vida privada de ella y de las chicas. Le puso ‘vos no sos la madre, te agradezco un montón que las cuides pero no las nombres más, no cuentes nada más porque mi hija no quiere que se sepa nada de ella’”, agregó la panelista.

Latorre contó que Nicole se comunicó a través del celular de una de sus hijas y reveló: “Le pidió que lo hiciera entrar en razón a Fabián de que por lo menos fuera a la puerta de la casa para llevarle una bolsa de comida, unos chocolates a las nenas y las saludara a través de un vidrio”.

Viciconte no le respondió y eso despertó la furia de Neumann: “Mica no le contestó y Nicole le mandó otro audio subido de tono. No sé si la puteó pero fue más fuerte, le dijo ‘hipócrita’. Mica le manda mensajes todo el tiempo a las hijas diciendo ‘tu papá está re mal, está re triste, porque ahora que ustedes y su mamá están contagiadas no las puede ver’. Entonces, Nicole le dijo ‘¿cómo que no las puede ver? Que venga, abra la puerta, se contagie y se quede acá adentro con nosotras’”.

Nicole: “Lo que me interesaba comunicarle es que si una persona se jacta tanto de querer a tres criaturas, lo primero que tenés que hacer es respetar" G-plus

Luego del fuerte relato de Yanina, Nicole salió en vivo en LAM y confirmó la información: “Sí, le mandé un audio y un mensaje escrito. No me respondió, tampoco le di lugar porque no me interesa la respuesta”.

La top explicó por qué tomó la decisión de comunicarse con Mica: “Lo que me interesaba comunicarle es que si una persona se jacta tanto de querer a tres criaturas, lo primero que tenés que hacer cuando querés a alguien es respetar. Y no se respetó su integridad, ni su privacidad. Entonces, le comuniqué que si su novio no se lo comunicaba, lo hacía yo a ver si le quedaba un poco más claro”. ¡Tremendo!