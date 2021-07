El Puma Goity reveló el insólito horario en el que Luciano Castro lo llevaba al gimnasio: "Íbamos a las cuatro y media de la madrugada"

El Puma Goity visitó Los Mammones y demostró que es una fuente inagotable de anécdotas de sus innumerables trabajos tanto en el cine como en la TV a lo largo de las últimas tres décadas. El actor recordó, entre otras cosas, una filmación que compartió con Luciano Castro y cómo el galán lo convenció de que lo acompañe al gimnasio, aunque con la condición de que empiecen a entrenar a las 4 de la madrugada.

“Me levantaba a las cuatro y media de la madrugada. Somos gente con problemas y estábamos teniendo una experiencia cinematográfica difícil”, dijo el Puma sobre la filmación de Amor a mares (2013). “Estábamos filmando una película sobre un crucero. Cuando llegamos al puerto pensábamos que era un barco enorme pero a los dos días era una lancha colectiva, y estábamos un poquito fóbicos porque somos personas con la tolerancia en un umbral bajo”, agregó el actor.

“El gordo, si no hace fierros te destruye el barco, entonces yo le dije ‘Quiero entrenar con vos también’. (…) Él me dijo ‘Mirá que yo arranco temprano’ y yo le dije que estaba de acuerdo que íbamos a las cuatro y media de la madrugada. No había nadie en el barco”, contó el Puma Goity, y aclaró por qué iban tan temprano. “Empezábamos a filmar a las seis, entonces empezábamos a entrenar tempranito, todos los días. Yo estoy en juicio con el gimnasio porque no saqué ni un músculo”, concluyó con humor, el actor sobre su experiencia con Luciano Castro.