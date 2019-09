Puli Demaría, tras la foto de la polémica con la China Suárez: "Me podría haber agradecido de otra forma"

Después de varios días de polémica, donde hablaron las diferentes partes, Pampita y su amiga Puli Demaría se volvieron a ver frente a las cámaras y la DJ lloró al ofrecerle disculpas y referirse a la polémica que se desató por sus fotos abrazada con la China Suárez.

La panelista de Pampita Online negó que pueda reflotar su relación con la actriz de Argentina, tierra de amor y venganza y, aunque no responsabilizó de la polémica a la pareja de Benjamín Vicuña, criticó cómo le "pagó" con publicidad por estar en su evento.

Puli: "En el evento estábamos otro DJ y yo poniendo música. Estábamos los dos. Creo que se podía agradecer desde otro lado". G-plus

“¿Cómo sigue la relación?”, indagó Luis Piñeyro, periodista del ciclo, y encargado de mediar en la entrevista. “Con Benja rebien, yo hablé el sábado con él y con la China, no. No. no”, aseguró Puli. “¿Pero si hablan y se soluciona todo?”, preguntó Pampita. “No. Caro me conoce y esto que estoy viviendo me dura un pedo en una canasta. Cuando salga la voy a ver y voy a ser cordial, pero no. Yo la pasé remal. El tiempo va a acomodar todo”, se sinceró.

Pampita: "¿Pero entendiste que no hubo mala intención y que estaba subiendo todos los sponsors?". G-plus

“¿Pero entendiste que no hubo mala intención y que estaba subiendo todos los sponsors?”, siguió indagando la conductora a su amiga, pero la DJ no fue rotunda. “Sí...”, dijo, al tiempo que con la cabeza hacía un gesto de “más o menos”. “Estábamos Chulo y yo poniendo música, estábamos los dos. Creo que se podía agradecer desde otro lado”, aseveró.

“Si uno lo ve desde afuera, es bárbaro que la China haya puesto una story”, siguió la DJ explicando, pero Carolina la interrumpió. “Pongámonos en los dos lados. Yo creo que ella vio tanta buena onda que dijo ‘no va a tener problema' y la subió”, aseveró Pampita, tratando de bajar los decibeles del hecho. “Visto desde afuera es buenísimo que la China Suárez que tiene millones de seguidores y está en una de las mejores novelas de la tele te agradezca en su Instagram. Eso es visto de afuera”, dijo Puli, que además es actriz.

Puli: "Ella tuvo una buena intención, pero yo la ligue y la pasé mal. A mi me afectó. Yo en lo personal hubiera preferido que se agradezca de otra manera. Ella, seguramente, tuvo un gesto amoroso. Quiero creer eso". G-plus

La amiga volvió a hacer su mea culpa por cómo sobrellevó el tema: “Esto fue un error mío de no informarme, porque estaba informado y la que no preguntó cómo era el evento fui yo. Yo solita me mandé los mocos, pero siento que también se podía agradecer a nuestra empresa de otra forma. Estábamos Chulo y yo, podría haber sido una foto de los dos, o ella con nosotros dos, o una story desde la pista con un video y demás”, insistió. “¿Hubo una intención?”, la pinchó Piñeyro y Pampita lo cruzó con un “no, no digan eso”.

Más sobre este tema Duro veredicto de Angie Balbiani sobre la 'traición' de Puli Demaría con China Suárez: "Esa foto es innegable"

“Es como dice Caro. Ella tuvo una buena intención, pero yo la ligue y la pasé mal. A mi me afectó. Yo en lo personal hubiera preferido que se agradezca de otra manera. Ella, seguramente, tuvo un gesto amoroso. Quiero creer eso”, finalizó Puli Demaría.