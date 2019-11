Puli Demaría y la coincidencia de la boda de Pampita con la separación de Vicuña: "Me da pena que se rompa una familia"

La última semana de soltera de Pampita (41), que el viernes 22 contraerá matrimonio con Roberto García Moritán (42), coincidió con los rumores de separación de Benjamín Vicuña (40) y la China Suárez (27). Ángel de Brito le quitó el potencial al hecho y dio por finalizada la pareja de actores, tras casi cuatro años de amor y una hija en común, Magnolia (1), aunque del lado de los protagonistas no se confirmaron los alcances de la crisis, que es real.

En ese agitado marco, Puli Demaría, la DJ amiga de Pampita, le dio un móvil a Los Ángeles de la Mañana y no pudo evitar opinar de ambos temas que, de alguna manera, repercuten en la vida de la modelo top.

"¡Qué lastima! Es la vida en sí, son los giros de la vida y, la verdad, me da mucha pena. Me da mucha emoción por Caro (que se case) y me da pena cuando se rompe una familia". G-plus

Introduciéndola en el asunto, Karina Iavícoli le preguntó a Puli: "Pienso en los giros del destino: Pampita se casa en 48 horas y Benjamín se acaba de separar. ¿No te parece muy loco? Algo tenés para opinar, por más que no lo hayas hablado con alguien". Con cautela, ella consultó: "¿Está confirmado que se hayan separado?". Y Ángel lo reafirmó: "Sí, lamentablemente sí".

Ante esa respuesta, la amiga íntima de Pampita respondió: "¡Qué lastima! Es la vida en sí, son los giros de la vida y, la verdad, me da mucha pena. Me da mucha emoción por Caro (que se case) y me da pena cuando se rompe una familia. Así tenía que ser, no podemos controlar ni medir lo que es la vida, cómo va a suceder o lo que va a pasar hoy a la tarde. Es muy loco".

Asombrado por todo lo que vive Pampita a diario, De Brito acotó: "Es increíble, de telenovela". Y Demaría señaló: "Es de telenovela la vida de Carolina. Esto (la separación de Vicuña) podía pasar silbando bajito ¡y pasa justo esta semana!".