Publican misterioso chat de Luciano Castro con una mujer: la explicación de Sabrina Rojas

Pasado el festejo navideño en Mar del Plata, Sabrina Rojas y Luciano Castro se convirtieron en noticia tras la aparición de fuertes y misteriosas publicaciones en sus respectivas cuentas de Instagram.

Por un lado, desde el perfil de la actriz salieron a la luz graves mensajes, en los que aparentemente manifestaba, sin dar nombres, haber sido víctima de violencia de género. Por otro lado, en la red social del actor se publicó un fragmento de un extraño chat, supuestamente de Castro con una mujer.

Qué decía la captura del diálogo por chat que se divulgó desde el Instagram de Luciano:

Mujer: -Además no me serviría de nada porque no te conozco, si en realidad sos. Una pena.

Castro: -Decime qué querés.

Mujer: -Que dejes de ser un fantasma y conocerte. Pero te repito, no sé quién escribe del otro lado y no voy a quedar como una goma total, que creo que lo estoy siendo ya. Tantos Luciano Castro hay que tal… (N. de la r.: la captura corta en esta parte)

Por la misma vía virtual, pocas horas después de la difusión de los mensajes, Rojas aseguró que ambas cuentas habían sido hackeadas, y esta charla fue eliminada de la cuenta del actor.

"Gracias a todas las personas que se están preocupando, me explota el teléfono. No suelo estar despierta a esta hora, pero tanto a Luciano como a mí nos hackearon las cuentas", explicó Sabrina en medio de la polémica.