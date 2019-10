La protesta de Julieta Nair Calvo por su vuelo de 13 horas con un perro que ladraba sin parar: "Un papelón"

Las dos semanas de mini luna de miel que Julieta Nair Calvo (30) se tomó en Europa junto a Andrés Rolando (33) llegaron a su fin, y el vuelo de regreso al país estuvo lejos de ser el deseado. Luego de recorrer España, Francia e Inglaterra, Holanda y Bélgica, la actriz viajó en un avión con un mascota que le hizo sufrir el periplo.

Con un video a través de Instagram Stories, la actriz se quejó de los incansables ladridos de un perro: "Todo el vuelo (13 horas) así @airfrance… Una falta de respeto. 02:48 AM”. Más tarde, posteó otro video en el que se escuchaba al animal que le impedía a ella y al resto de los pasajeros conciliar el sueño y lamentó: “Sí… sigue”.

Indignada con la compañía aérea, recriminó: “Y mi asiento estaba roto (intentado arreglarlo en el medio del vuelo porque no me querían cambiar de lugar). Un papelón @airfrance". Luego, remató en otro posteo: “Ojalá alguien se comunique conmigo al menos para pedir disculpas".

"El pobre perro no tiene la culpa, la debería estar pasando mal. Me quejo de la dueña que no lo calmó, y de la aerolínea que tampoco hizo nada por todo el resto de los pasajeros que pagamos un pasaje caro y la pasamos como la cola injustamente. Fin”. G-plus

A pesar de eso, un usuario la chicaneó por sus protestas: “Me suena a pedido de canje eso! Viajo todos los días en el transporte público y no ando pidiendo que se comunique la empresa Indalo para que se disculpen! Pensé que eras otra clase de persona pero mostraste la hilacha”. Firme, Julieta Nair Calvo replicó la crítica: “¿Viajás todos los días 13 horas con un perro ladrando adelante tuyo? Wachiwow”.