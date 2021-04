Profundo y súper sincero posteo de Julieta Díaz junto a su hija: "Me critico mucho como mamá"

Cada vez que Julieta Diaz comparte una foto con su hija Antonia, fruto de su relación con el estadounidense Brent Federighi, su Instagram recibe un montón de likes y comentarios de parte de sus seguidores.

En esta oportunidad, el posteo que le dedicó a la nena fue tan profundo como sincero. Junto a una tierna selfie que las muestra juntísimas y muy felices, Julieta hizo un mea culpa y contó que le cuesta tenerle "paciencia".

"Me cuesta la paciencia. Me veo de afuera y me critico mucho como mamá. Porque todo siento que la marcará para siempre. Y algo de eso hay...", expresó la actriz en sus redes sociales, muy reflexiva.

Además, admitió que le gustaría ser más "paciente" con su hija. "Y menos exigente con ella y conmigo. Tratar de amar mejor. De parar la cabeza y estar. Estar mejor. Vería tu sonrisa, mi amor. Y tu fragilidad, y tu fuerza, y tu amor. Y a vos", cerró, con ternura.

¡Mamá real!