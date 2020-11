Profundo posteo de Martín Baclini tras ser eliminado de Cantando 2020: "La vida te enseña que lo que parece malo, finalmente es bueno"

El cierre de la semana en Cantando 2020 tuvo a su nuevo eliminado y Martín Baclini se despidió del certamen luego de que Nacha Guevara, Flavio Mendoza, Karina la Princesita, Oscar Mediavilla y Moria Casán le dieran una nueva oportunidad a Lizardo Ponce en el Súper duelo.

Si bien se mostró enojado en su última participación, el empresario se mostró agradecido por la participación y se dirigió al público antes de retirarse del estudio. Ahora, más tranquilo, Baclini también volcó sus sentimientos en las redes: “Hoy es una noche especial. Parece que para mí fue mala, pero realmente fue buenísima. Me voy del Cantando, pero me quedo con la gente. Me quedo con todos ustedes que son los verdaderos protagonistas”, expresó Martín en Instagram junto a una captura de su paso por el programa.

“Y lo digo porque me emociona leer los cientos de comentarios de apoyo. No solo en mi cuenta de Instagram, sino en la cuenta del programa y en el Instagram de @angeldebritooki, a quien quiero como amigo y respeto como profesional, absolutamente”, agregó, piropeando al conductor.

Luego, expuso unas profundas palabras: “Estoy muy movilizado. Y les agradezco el tiempo que se tomaron para mandar sus mensajes. La vida te enseña que lo que parece malo, finalmente es bueno. Que todo es aprendizaje. Y que cuando la lección está aprendida, el horizonte nos abre nuevos caminos”.

“¡Muchas gracias a todo el equipo técnico del programa! Son los verdaderos hacedores del show: camarógrafos, sonidistas, vestuario, maquillaje, peluquería. Gracias, @fer_rolon70, querido ‘dire’ por el respeto de siempre. ¡Gracias, @sgtgurka, sos un crack! Muchas gracias @jessabouchain y @francofriguglietti, compañeros de camino. Fue una noche inolvidable. No de finales, sino de comienzos. De nacimientos luminosos. Gracias a todos. Nos vemos pronto”, cerró, a corazón abierto.