El profundo mea culpa de Benjamín Vicuña al hablar de su separación de Pampita y China Suárez: "No volvería a lastimar"

Reflexivo, Benjamín Vicuña habló de su presente personal y laboral, en un íntimo mano a mano con su compatriota chileno Martín Cárcamo para el programa chileno De Tú a Tú.

Sin eufemismos, Benjamín se refirió al final de sus 10 años de amor con Pampita, con quien fue padre de Blanca, Bautista, Benicio y Beltrán. También habló del proyecto de familia trunco con China Suárez, la madre de sus hijos menores, Magnolia y Amancio.

Más sobre este tema Benjamín Vicuña habló como nunca del final de su pareja con Pampita y China Suárez: "Luché por las dos relaciones"

"Es imposible hablar de fracasos cuando veo a mis hijos. Son la cara, el rostro, del amor, de la pasión, del esfuerzo, de esas ganas de construir, de aferrarse a la vida, de seguir adelante, del amor", dijo Vicuña.

Y continuó: "No creo que sea bueno quedarse con esa sensación de fracaso, de lo que no fue o de lo que no pudo ser. Porque ya está. Yo luché por las dos relaciones. Tengo otras deudas, pero sí luché, me la jugué, aposté todo".

"No volvería a lastimar con alguna decisión, con alguna acción... Es un poquito general la respuesta, pero yo creo que me entiendes". G-plus

PROFUNDO MEA CULPA DE BENJAMÍN VICUÑA

"Tengo otras deudas, de madurez, de momentos, de actitudes, de errores, de muchos errores. Pero sabemos que es parte de nuestras contradicciones, de nuestra naturaleza, cagarla, equivocarse", asumió Benjamín, en alusión al final de sus relaciones con Pampita y China Suárez.

"A veces se aprende, otras veces no. En mi caso, soy bastante humilde, ordenadito, y aprendo. Lo que duele me quema y no vuelvo a quemarme. Queda un aprendizaje, pero tampoco voy a andar con un látigo. Así como mi papá también me lo dijo", afirmó el actor.

"Tengo deudas de madurez, de momentos, de actitudes, de errores, de muchos errores. Pero sabemos que es parte de nuestra naturaleza, cagarla, equivocarse". G-plus

¿DE QUÉ SE ARREPIENTE BENJAMÍN VICUÑA?

Por primera vez en mucho tiempo sin una pareja a su lado, Benjamín Vicuña hizo una profunda introspección y reveló de qué se arrepiente en esta vida, tras finalizar su historia de amor con Pampita inmerso en rumores de infidelidad, entre ellos, con la propia China Suárez.

"Yo también soy una persona infinitamente agradecida en esta vida, con todo lo que me ha pasado. Conocí el amor, he visto nacer seis hijos, vi partir a mi hija", enumeró el actor.

"Creo que viví una vida con mucha intensidad, en lo laboral y en el amor, en las posibilidades que me dio mi trabajo, de conocer el mundo. Soy consciente de que he tenido muchas oportunidades y las he aprovechado", agregó.

Más sobre este tema Pampita y Benjamín Vicuña celebraron juntos el cumpleaños de Beltrán

Atento a las palabras de Benjamín, el entrevistador chileno Martín Cárcamo le preguntó sin rodeo: "¿Qué no volverías a hacer?".

Con convicción, pero sin entrar en detalles, Vicuña respondió: "Lastimar con alguna decisión, con alguna acción. Los años te van dando cada vez más empatía por el otro a la hora de todo, de mirarse, de reconocerse. Es un poquito general la respuesta, pero yo creo que me entiendes".