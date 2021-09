Profundas palabras de Pampita a Jimena Barón en La Academia con palito para Daniel Osvaldo: "El tonto fue él que se perdió semejante mujer"

Luego de que Jimena Barón volcara sus emociones a flor de piel y quebrara en llanto en La Academia de ShowMatch luego de que Viviana Saccone y su partenaire, Ernesto “Tito” Díaz, realicen una coreografía al ritmo de su hit La Tonta, Pampita le dedicó unas profundas palabras a su compañera.

"Primero le quiero decir a Jime que ella no es ninguna tonta, nunca lo fue. Que la canción se llame La Tonta no quiere decir que lo seas, vos sabes la mujer que has sido siempre", comenzó diciendo la jurada, mientras la cantante la escucha atentamente con lágrimas en los ojos.

"Creo que en todo caso el tonto habrá sido él, que se perdió semejante mujer, semejante mamá y amiga, que tiene tantas cosas lindas y tanto para dar. Así que La Tonta nunca fue para vos, tal vez te confundís con la palabra", agregó.

Y cerró con un especial mensaje para las mujeres: "Y a todas las tontas que están del otro lado, están a tiempo y salgan de ahí urgente, corriendo, hasta que el que esté al lado no las vea como una tonta. Ese siempre va a ser mi consejo".