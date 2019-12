La profunda reflexión de La Princesita al analizar su 2019: "Me faltó ser menos bolu…, más fría y calculadora"

Luego de un gran año tanto en lo laboral como en lo personal, disfrutar del apoyo de la gente en su participación en el Súper Bailando y dar que hablar con sus contundentes declaraciones a la hora de opinar de diversas cosas, Karina La Princesita respondió todas las preguntas de sus seguidores de Instagram… ¡y no se calló nada!

Así fue el ida y vuelta entre los usuarios de la red social y la cantante:

Usuario: -¿Por qué seguís cuidando tanto a la gente mala y no contás realmente el calvario que viviste?

Karina: -Mmm… tal vez por miedo, por cuidar mi paz, o tal vez porque la gente de mala no se cansa y tal vez mienta y te destruya sólo para defenderse. No lo sé. Hay cosas que prefiero dejar en el olvido. Y porque pienso que obligarte a contarlas si no lo sentís, puede generarte daño.

U: -¿Qué balance hacés de tu 2019?

K: -Crecimiento artístico y personal.

U: -¿Lograste en este 2019 todo lo que te propusiste?

K: -Mmm, más o menos. Me faltó ser menos bolu…, más fría y calculadora para algunas cosas. Creí que poner solo el corazón era una buena base para todo, pero entendí que para no salir perjudicado en algunas cosas, hay que poner primero la cabeza y luego el corazón, como muchos. Ahí disfrutás más y salís menos lastimado.

U: -¿Te gustaría estar de novia?

K: -Estoy en un momento raro de mi vida. Quiero entender algunas cosas primero.

U: -¿Por qué estabas muy sensible en los últimos programas de ShowMatch?

K: -Mmm… por el momento no tengo la necesidad de contarlo. Hoy prefiero guardármelo para mí. Pero sí, no me venía sintiendo bien a lo último. Nada que ver el con el programa, eh. Pero hay que priorizarse y rodearse de gente que te contenga y de buena energía, más aún al estar tan expuesto. No supe hacerlo yo.

U: -¿Cómo hacés para dar respuestas muy directas y firmes, pero a la vez con tacto? Admiro eso.

K: -Acá responderé siendo agrandada. Soy una chica inteligente, muy perceptiva, viva y muy despierta. A su vez, muy sensible y pasé por tantas cosas difíciles que eso logró que yo use todo esto para sobrevivir y no ser malvada con la gente gratuitamente. Solo cuando lo merecen (emojis pícaros). Me han subestimado mucho a mí y lo que más sé hacer es expresarme.

¡Una Princesita sin filtro!

Fotos: Capturas de Instagram Stories.