Un productor le contó en vivo a Estefi Berardi qué le dijo Yanina Latorre de ella: "Me dijo que le parecés insoportable"

Giuliano, el productor de Mañanísima (lunes a viernes 10 hs. por Ciudad Magazine) le contó en pleno vivo a Estefi Berardi qué le habría dicho Yanina Latorre de ella cuando se encontraron en los Martín Fierro 2022.

“En los Martín Fierro compartí mesa con Yanina Latorre y cuando ella se estaba yendo la acompañé a la puerta, también estaba Karina Iavícoli, y en un momento le pregunté ‘¿lo de Estefi es real, se llevan bien o mal?’”, contó frente a cámaras.

Luego, Giuliano reveló qué le contestó la panelista de LAM: “Me dice ‘la realidad es que me parece insoportable’, entonces yo le dije ‘pero yo comparto todas las mañanas y es una divina, no sé por qué se llevan tan mal’ y me dijo ‘no sé, es insoportable, yo no me la banco’”.

Más sobre este tema Yanina Latorre y Estefi Berardi tuvieron otro picante cruce en vivo: "Me da lástima cuando hablás"

LA POSTURA DE ESTEFI BERARDI SOBRE SUS CRUCES CON YANINA LATORRE

Tras enterarse qué habría dicho Yanina Latorre de ella, Estefi Berardi planteó su postura respecto a sus cruces en televisión: “Yo no creo que nos llevemos tan mal, me parece que chocamos muchos trabajando por temas que se hablan”.

“Sobre temas que por ahí tenemos distinta información, y está bien, es parte del laburo. Yo a ella la respeto, si algo le molesta lo hablaré si ella lo siente, pero no me parece para tanto, no creo que sea así”, sentenció la panelista en Mañanísima.