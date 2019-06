La Princesita y El Polaco bailaron juntos en ShowMatch... y a Karina le preguntaron si su ex está de novio con Barby Silenzi: ¡contundente respuesta!

Y lo que parecía una utopía, se terminó dando en la pista del Súper Bailando 2019. Karina La Princesita (33) bailó con El Polaco (32), su ex y padre de su hija Sol (11), la salsa de tres. ¡Y lo hicieron muy bien!

Pero antes de recibir 21 puntos del jurado hubo una previa. Y luego de piropearse uno a otro ("está más caballero que nunca, es un lindo padre de mi hija", dijo ella; "siempre fue linda y está mucho más hermosa", dijo él), pero dejar en claro de que no hay ninguna chance de volver como pareja, Marcelo Tinelli no dejó pasar la oportunidad de preguntarle al cantante de cumbia si está en pareja con Barby Silenzi (34), presente en el estudio. "No se ponga celosa", le dijo el conductor a la bailarina, cuando los ex se dijeron cosas lindas. "¿Está de novio con Barby?", le preguntó luego al Polaco. "Nos vemos, somos amigos, salimos a pasear, a veces me acompaña a los shows, pero no somos novios, aunque nos vemos siempre, sí", fue su respuesta.

"El otro día Elena (la hija de Silenzi) dijo 'mi mamá sale con El Polaco'", tiró Tinelli. Y Karina acotó: “Es hermosa Barby, hay algo ahí. Los borrachos y los niños... (dicen la verdad)”. G-plus

"Pero el otro día Elena (la hija de Silenzi) dijo 'mi mamá sale con El Polaco'", acotó el conductor. "Somos amigos, muy amigos", repitió Barby. Pero llegaría el contudente comentario de Karina: “Es hermosa Barby, hay algo ahí. Los borrachos y los niños... (dicen la verdad)”, sentenció. Todo dicho.

¿Todo dicho?