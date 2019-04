En medio de las dudas y temores por ser parte de uno de los programas más exitosos de la Argentina, Karina La Princesita finalmente se animó a participar del Súper Bailando 2019. Emocionada por debutar en la pista y a pocos días del gran comienzo, la cantante expuso sus sensaciones sin filtro.

"Acá estoy, viviendo todo esto que es como raro, pensando '¿dónde me metí?'. Pero no estoy arrepentida (de haber aceptado la propuesta), me parece que es miedo. O mejor dicho, adrenalina", comenzó diciendo la artista en El Espectador, el ciclo radial que conduce Ángel de Brito por CNN Radio Argentina.

"Me considero buena bailarina pero entre amigos, técnica no tengo. Pero sí tengo algo importante que son las ganas y el oído. Mi mayor miedo es no acordarme de la coreografía, pero vamos a ver". G-plus

"Yo tenía ganas de estar, pero tenía miedo. Después dije 'bueno, ya fue. Me voy a animar, porque después sino se te pasa la vida y es tarde'. Estoy contenta", agregó, feliz de haberse lanzado a este nuevo desafío.

Luego, dio detalles de las personas que la acompañarán en la pistsa: "Ayer (por el lunes 15 de abril) fue la foto del Súper Bailando, donde recién conocí a mi equipo. Y hoy fue el primer ensayo. Mi bailarín se llama Damián García, que bailó con Sol Pérez el año pasado; y mi coach, Majo de la Iglesia".

¡Se viene el gran día!

