El Primavera Sound de Barcelona podrá verse en vivo por Twitch

La edición española del festival Primavera Sound , que se celebrará en Barcelona y Madrid entre el 1 y el 3 de junio y entre el 8 y el 10 del mismo mes, será transmitido en vivo en el canal de Amazon Music en Twitch.

Desde las 19.30, en el primer fin de semana se podrán ver las actuaciones de Blur, Depeche Mode, New Order, Maneskin, My Morning Jacket, Arlo Parks, St. Vincent y The War on Drugs, entre otros.

Entre los artistas que pasarán por el escenario en esos días también estarán Alex G, Beak, Black Country, New Road, Christine and The Queens, Julia Jacklin, Los Hacheros, Mora, Perfume, Sparks, Surf Curse, The Comet Is Coming, The Moldy Peaches yThe Voidz.

En los próximos días, se anunciarán más números disponibles para ver en la transmisión por streaming, así como se confirmarán las figuras que serán parte del evento en el segundo fin de semana.

Además de los shows, la emisión contará con entrevistas exclusivas con los artistas y detalles de lo que ocurre detrás de escena.

Por su parte, el escenario montado en Madrid transmitirá para todo el mundo a través de Prime Video.

El Primavera Sound es uno de los festivales musicales más importantes de España, que el año pasado hizo su desembarco en nuestro país con una grilla que incluyó a Jack White, Pixies, Arctic Monkeys y Bjork, entre otros.

La edición local 2023 está prevista para el 25 y 26 de noviembre en el Parque Sarmiento y ya confirmó como uno de sus cabezas de cartel a Blur.