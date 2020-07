El presentimiento místico de Fernanda Callejón tras inhalar monóxido de carbono: "Creo que mi madre sacudió a Giovanna y pudo alertarnos"

Fue un verdadero susto el que vivieron María Fernanda Callejón y Ricky Diotto cuando quedaron internados junto a Giovanna -la hija de ambos- por inhalar monóxido de carbono. Ahora, más tranquila y ser dada de alta, la actriz sorprendió al hablar del momento previo al terrible episodio que se desató en su casa.

“Tengo como esas cosas intuitivas, tengo a mi brujita interna. Ese viernes me levanté muy dormida a prender mis velitas, las prendo un ratito. Me había levantado mucho más temprano de lo habitual y esa mañana cuando las prendí me pregunté por qué lo había hecho”, comenzó diciendo Callejón en diálogo con Agarrate Catalina, el ciclo que conduce Catalina Dlugi por La Once Diez.

"Yo creo que mi madre sacudió a Giovanna y a través de ello pudo alertarnos. Yo creo que cuando no es el momento de uno, no es. Son pruebas que te hacen valorar la percepción de la vida". G-plus

“Me dije a mí misma ‘qué raro que haga esto dormida’. Y al ratito me entero que nuestro productor Federico (de Polémica en el Bar) le había dado Covid-19 positivo y ahí ya me empecé a poner mal. Fue raro, porque ese ritual que hago con mi fe, fue directo, me levanté a eso. También fue un viernes fatídico por otras cosas y un sábado de terror”, agregó.

Por último, la entrevistada -que perdió a su mamá hace 11 años- conmovió con su relato: “Yo creo que mi madre sacudió a Giovanna y a través de ello pudo alertarnos. Yo creo que cuando no es el momento de uno, no es. Son pruebas que te hacen valorar la percepción de la vida”.