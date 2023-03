El presente de Florencia Padilla, ex Rincón de Luz: se convirtió en profesora y vende ropa y calzado

Florencia Padilla, una de las actrices más recordadas de Rincón de Luz, la tira de Cris Morena, siguió actuando tras el éxito de la novela infantil, pero se reinventó durante la pandemia por coronavirus.

La actriz, si bien sigue haciendo teatro, hoy por hoy le dedica la mayor parte de su tiempo a su nueva pasión, el entrenamiento. De hecho, se recibió de personal trainer y da clases personalizadas.

“Me dediqué a estudiar. El deporte siempre me gustó y finalmente me recibí de personal trainer e instructora de funcional. Ahora doy clases personalizadas pero no descuido mi carrera...".

“Esta pandemia me despertó las ganas de seguir perfeccionándome y creciendo. Soy partidaria de que no hay que hacer una sola cosa, hay que crecer", reflexionó Flor, muy orgullosa de sí misma, en diálogo con Teleshow.

A QUÉ SE DEDICA FLOR PADILLA, ADEMÁS DE DAR CLASES DE GYM

Además, Flor contó que vende indumentaria como ingreso extra.

"Pude volver al teatro y además vendo ropa y calzado, que lo tomo como hobby", sumó.

Y contó que está re contenta porque volvió a actuar, esta vez, de la mano de la obra Casa Duarte.