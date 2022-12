La preocupación de Romina por las fuertes peleas en Gran Hermano: "Si esto no para, se puede ir a las manos"

Después de la tremenda pelea que protagonizaron Alfa y Alexis –más conocido como Conejo- en la casa de Gran Hermano tras perder la prueba semanal, Romina dejó en claro su preocupación por estos fuertes choques entre sus compañeros.

Así lo dejó en claro ella misma después de que Santiago del Moro le consultara por este tema: “Yo, por lo menos, hoy la pasé mal y justo estaba diciendo que creo que todos tendríamos que tener una charla. Se lo iba a proponer a mis compañeros porque pasó una pelea fuerte”, comenzó diciendo.

Romina: "Tengo miedo de que se vaya todo de las manos. Primero era una queja y después fueron insultos. Te digo la verdad, si esto no para, creo que se va a las manos todo esto. Lo veo así". G-plus

“A veces, parece como que se está yendo todo de las manos y ninguno quiere que terminen las cosas mal. Hoy no estuvo bueno. Me quedé mal por la pelea y por las cosas que se dijeron”, agregó, seria.

“Tengo miedo de que se vaya todo de las manos. Primero era una queja y después fueron insultos. Te digo la verdad, si esto no para, creo que se va a las manos todo esto. Lo veo así", continuó. Y el conductor, cerró, tajante: “Saben que hay un reglamento y hay limites, ¿no? Y hay que respetar”.

¡Qué momento!

Más sobre este tema Los participantes de Gran Hermano 2022 disfrutaron de una nueva fiesta tras los escándalos y las peleas

TREMENDA PELEA, CON INSULTOS INCLUIDOS, DE ALFA CON ALEXIS EN GRAN HERMANO

Una vez más, los participantes de Gran Hermano debieron someterse a una difícil prueba semanal con el objetivo de ganar un buen presupuesto para la comida de todos. Sin embargo, en esta oportunidad, el desafío terminó con un escandaloso cruce entre Alfa y Alexis -más conocido como Conejo- en la casa.

Todo comenzó cuando Alfa se cayó de la cama donde varios de sus compañeros y él debieron permanecer por un determinado tiempo, al mismo que en otro cuarto, había otro grupo de concursantes en la misma situación.

Ante esto, tanto Alexis como Romina decidieron dar por finalizada la tarea que fue propuesta y eso molestó: “Se bajó el Conejo y me bajé yo, y después todos”, lanzó la diputada, despertando la furia de los hermanitos.

“No me boludeen tampoco. A mí me tiraron (de la cama), vamos a decir a verdad”, se defendió Alfa en pleno cruce fuertísimo con Alexis, quien tampoco se cayó y pegó un grito ante las cámaras: “¡Pará! La con… de tu hermana. ¡Me chup… la pij…!”, lanzó, sin filtro.

¡Tremendo!