La preocupación de Fede Bal frente a la posibilidad de ir al Bailando con Lourdes Sánchez: "No me seduce..."

En 2018, Fede Bal decidió bajar el nivel de exposición mediática, abocarse a su carrera como actor y director, y declinó la tentadora oferta de participar en el Bailando. El año pasado, su exnovia, Laurita Fernández, debutó en el jurado del certamen.

Sin embargo, al hijo de Carmen Barbieri y Santiago Bal le volvió a sonar el teléfono y le ofrecieron ser parte del programa junto a Lourdes Sánchez, quien recientemente fue corrida por Marcelo Tinelli de la presidencia del BAR, porque quiere verla en la pista. Analizando la convocatoria, Fede no sólo explicitó sus ganas de estar en el show, también compartió algunos resquemores, vinculados a las previas ¡y a Laurita!

"Con Lourdes seríamos una pareja de baile genial, pero hay una cuestión que a mí no me seduce, que es su eterno enfrentamiento con mi ex". G-plus

"Está la propuesta de bailar con Lourdes. Me llamaron. Hay una charla pendiente con la producción... Y con Lourdes hablamos hace poco, me mandó un par de mensajes. Ella está con ganas de hacerlo de verdad...", le dijo Fede a Ángel de Brito en El espectador, por radio CNN Radio Argentina, confirmando la oferta.

Luego, advirtió: "De hacerlo, seríamos una pareja de baile, de show, genial, pero hay una cuestión que a mí no me seduce, que es su eterno enfrentamiento con mi ex. Si la idea de la gente es que yo vaya y hable mal de mi ex, no va a pasar. Tengo los mejores recuerdos de ella y si llego a bailar con Lourdes, esa sería la antipropuesta. Además, todas las fans de Laura, mías, de la pareja, aún no empezó el programa, y me dicen '¡¿cómo vas a hacer una cosa así?!', '¡Traidor!'. Pero paren un segundo, si piensan que voy a hablar mal de una exnovia, no lo voy a hacer porque nunca lo hice".